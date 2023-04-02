На железнодорожной станции в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты

Утечка соляной кислоты произошла на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги

На станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Уточняется, что течь обнаружили утром в воскресенье, 2 апреля. Ее заметили при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги.

В ведомстве напомнили, что соляная кислота является опасным грузом. «Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. В настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.

Ранее в американском штате Аризона сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества.