В США сошел с рельсов перевозивший опасные вещества поезд

NYT: в американском штате Аризона сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества

В США сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества. Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что инцидент произошел в американском штате Аризона, недалеко от города Топок. Причины случившегося не сообщаются.

В феврале в штате Небраска сошел с рельсов поезд с 31 вагоном угля. Сообщалось, что в результате аварии никто не пострадал.

До этого две тысячи жителей Огайо эвакуировали из-за пожара при крушении поезда с опасным грузом. Возгорание произошло после того, как около 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. В 14 вагонах из них был винилхлорид (производное этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).