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10:28, 16 марта 2023Мир

В США сошел с рельсов перевозивший опасные вещества поезд

NYT: в американском штате Аризона сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества

Фото: Jonathan Herman / Unsplash

В США сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества. Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что инцидент произошел в американском штате Аризона, недалеко от города Топок. Причины случившегося не сообщаются.

В феврале в штате Небраска сошел с рельсов поезд с 31 вагоном угля. Сообщалось, что в результате аварии никто не пострадал.

До этого две тысячи жителей Огайо эвакуировали из-за пожара при крушении поезда с опасным грузом. Возгорание произошло после того, как около 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. В 14 вагонах из них был винилхлорид (производное этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

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Анастасия Заикина
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