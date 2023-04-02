«Ростов» обыграл худшую команду РПЛ

«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» в матче РПЛ со счетом 2:1

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:1. На 44-й минуте счет открыл защитник хозяев Андрей Лангович. На 53-й минуте преимущество команды увеличил защитник Евгений Чернов. На 59-й минуте отставание москвичей сократил Давид Караев. С 42-й минуты Ростов играл в меньшинстве после того, как был удален хавбек Данил Глебов.

Таким образом, после 21 матча «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Торпедо» является худшей командой РПЛ, располагаясь на последнем 16-м месте и имея в активе десять очков.

В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Оренбургом» 10 апреля. «Торпедо» двумя днями ранее примет воронежский «Факел».