Российский игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» получил травму в матче НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Сергачев получил травму в матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает журналист Крис Кренн в Twitter.

Защитник получил повреждение в третьем периоде матча. Он, хромая, покинул площадку. Как отмечает Кренн, спортсмен не мог сильно опираться на правую ногу. В команде ситуацию не прокомментировали.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 5:0. До получения травмы Сергачев успел забросить шайбу и отдать результативную передачу. Благодаря этой победе команда обеспечила себе место в плей-офф, который начнется 18 апреля.

Всего на счету Сергачева девять голов и 50 ассистов в 75 матчах НХЛ в текущем сезоне. Россиянин выступает за команду с 2017 года.