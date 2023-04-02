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02:42, 2 апреля 2023Мир

WSJ обратилась к российским властям с требованием освободить журналиста

WSJ потребовала от российских властей немедленно освободить журналиста Гершковича
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Reuters

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) потребовала от российских властей немедленно освободить репортера Эвана Гершковича, которого арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом говорится в официальном обращении издания.

Как уточнили в редакции, журналист был арестован во время освещения событий в России. «Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван», — добавили его коллеги.

Гершкович — сотрудник московского бюро WSJ. 30 марта стало известно, что ФСБ задержала его в Екатеринбурге. Корреспондента американской газеты заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении журналиста было возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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Марина Совина
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