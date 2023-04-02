WSJ обратилась к российским властям с требованием освободить журналиста

WSJ потребовала от российских властей немедленно освободить журналиста Гершковича

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) потребовала от российских властей немедленно освободить репортера Эвана Гершковича, которого арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом говорится в официальном обращении издания.

Как уточнили в редакции, журналист был арестован во время освещения событий в России. «Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван», — добавили его коллеги.

Гершкович — сотрудник московского бюро WSJ. 30 марта стало известно, что ФСБ задержала его в Екатеринбурге. Корреспондента американской газеты заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении журналиста было возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.