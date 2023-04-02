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23:53, 2 апреля 2023Культура

Умер актер из фильма «Страсти Христовы» Живков

Умер в возрасте 48 лет актер из фильма «Страсти Христовы» Живков

Болгарский актер Христо Живков, сыгравший роль Иоанна Богослова в фильме «Страсти Христовы», умер от рака в возрасте 48 лет. Об этом сообщает издание Starhit.

Актер и продюсер скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком. Главным образом он известен по роли в культовой драме Мэла Гибсона.

Отмечается, что Живков должен был вернуться к своей роли в потенциальном сиквеле знаменитой картины, если ее анонсируют.

27 марта на 79-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Михаил Чигарев, сыгравший роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Артист умер после продолжительной болезни.

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Юлия Мискевич
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