Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 3 апреля 2023Мир

Россия назвала себя самым честным председателем Совбеза ООН

Постпред России при ООН Небензя: в СБ ООН не было более честного посредника, чем Москва

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Западные страны не могут решать, кто будет председательствовать в Совбезе ООН, тем более что Россия — самая честная среди председательствующих стран. Такой ее назвал постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призывы лишить страну права председательства в СБ ООН в апреле. Его цитирует ТАСС.

«Некоторые страны полагают, что они могут решать, кого они хотят или не хотят видеть в кресле председателя СБ ООН (...). Но никто не был более честным посредником, чем Россия», — убежден дипломат. Небензя также заверил, что изменений в правилах процедуры не будет, пока действует существующий ныне мировой порядок.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен реагировать на любые злоупотребления Москвы в качестве председателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
России предсказали выход к границам Польши при отказе США от помощи Украине
Захарова уличила ООН в бездействии в связи с гибелью военкора Татарского
Военкор Татарский назвал вручившую ему статуэтку Трепову другим именем
Бывшего генерала-таможенника отправили в колонию за аферу с госконтрактом
Новостройки в Москве стали выше
Медсестра попыталась сделать липосакцию самой себе и умерла
Полная блогерша показала способ выглядеть стройной в любой одежде
На севере Ингушетии ввели режим КТО
Китайские покупатели нефти решили обратиться за помощью к США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.