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16:26, 3 апреля 2023Россия

Россиянка обнаружила десятимесячную дочь мертвой в детской коляске

Жительница Вологодской области обнаружила десятимесячную дочь мертвой в детской коляске

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительница Вологодской области обнаружила свою десятимесячную дочь мертвой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как пишет пресс-служба ведомства, россиянка 1989 года рождения проживала с ребенком в квартире на улице Калинина в городе Соколе. Утром 1 апреля женщина нашла бездыханное тело дочери в детской коляске. Точную причину смерти младенца определит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время сотрудники ведомства собирают характеристику на семью девочки, а также пытаются установить, что привело к ее кончине.

Похожий случай произошел в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, где жительница Красносельского района нашла мертвой свою двухмесячную дочь. По словам родителей девочки, она ничем не болела. Кроме того, на теле ребенка отсутствовали внешние признаки насильственной смерти.

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Константин Лысяков
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