Дания и Норвегия передадут Украине восемь тысяч снарядов калибра 155 миллиметров

Дания и Норвегия передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датское Минобороны.

«Украинцы по-прежнему испытывают большую и острую нехватку боеприпасов (...). Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания активно занимается подготовкой различной военной помощи. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией», — указали в министерстве.

Отмечается, что в Дании будет осуществляться сборка боеприпасов с использованием норвежских корпусов, датских пороховых зарядов, а также пламегасителей и зажигательных трубок. Затем они будут переданы Украине.

Ранее стало известно, что Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов калибра 155 миллиметров. По словам главы Минобороны Ярослава Надя, Братислава планирует нарастить производство с 30 до 150 тысяч единиц в год. Отмечается, что Словакия уже инвестирует в расширение мощностей для увеличения годового объема производства до 100 тысяч снарядов. Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке Европейского союза.