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10:01, 3 апреля 2023Наука и техника

Раскрыта совместная эволюция муравьев и растений

Evolution Letters: муравьи эволюционировали вместе с тропическими растениями

Фото: Unsplash

Ученые Полевого музея в Чикаго раскрыли, что муравьи распространились по всей Земле благодаря совместной эволюции с цветковыми растениями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Evolution Letters.

Известно, что муравьи и покрытосеменные растения возникли около 140 миллионов лет назад, после чего распространились на новые места обитания. Ученые сравнили климат, в том числе температуру и осадки, в котором обитают 1400 современных видов муравьев. Эти данные были объединены с реконструкцией генеалогического древа муравьев на основе генетического анализа и окаменелостей в янтаре.

Предполагается, что около 60 миллионов лет назад первые муравьи строили гнезда под землей в лесах. Примерно в это время появились растения, способные выделять влагу через транспирацию, в результате чего окружающая муравьев среда стала больше похожа на тропический лес. Насекомые стали переносить свои гнезда из-под земли на деревья.

После этого некоторые из цветковых растений начали распространяться, приспосабливаясь к более засушливым условиям. Ученые считают, что за ними последовали некоторые древние виды муравьев, поскольку они зависели от питательных частей, например элайосом — сочных структур семян многих цветковых растений. Таким образом, муравьи, собирающие элайосомы, способствовали рассеянию семян, что являлось выгодным для обеих сторон.

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Александр Еникеев
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