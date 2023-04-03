Россиянин пытался открыть банку и умер

Житель Ленобласти пытался открыть банку ножом и умер

Житель Ленинградской области попытался открыть банку ножом и умер. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

Вечером 30 марта в Новом Девяткино во Всеволожском районе 37-летний россиянин воткнул себе нож в пах, когда пытался откупорить банку. Скорую вызвала его жена.

«В квартиру супругов приехала бригада скорой. Истекающего кровью 37-летнего мужчину повезли в больницу, однако он умер в машине», — рассказал собеседник издания.

После этого приехали полицейские, чтобы опросить женщину, но она была очень пьяной. Ее задержали. Выяснилось, что ранее она неоднократно была судима за мошенничество, оборот наркотиков и кражу.

Летом 2022 года посетитель московского ресторана подавился едой и умер, не приходя в сознание. Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники ресторана, но в больницу пострадавшего доставили уже в состоянии клинической смерти.