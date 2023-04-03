Губернатор Петербурга высказался о гибели военкора Татарского при взрыве в кафе

Губернатор Петербурга Беглов счел чудовищным взрыв в кафе, при котором погиб Татарский

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и свыше 30 человек получили ранения, является чудовищным преступлением. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, его комментарий опубликовали на сайте правительства.

Он счел погибшего Татарского настоящим патриотом и сильным журналистом. «Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину. Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются!» — высказался губернатор Петербурга.

Он выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего военкора. Кроме того, Беглов пожелал скорого выздоровления пострадавшим в результате взрыва.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым убийство военкора Татарского в Петербурге. По ее мнению, Фомин стал мишенью для врагов России, поскольку писал правду.

Ранее Минздрав России сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

О взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным сведениям, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже вручила проводившему в заведении встречу военкору.

В совершении преступления заподозрили 26-летнюю фемактивистку Дарью Трепову. По последним данным, ее удалось задержать на арендованной квартире в Петербурге.