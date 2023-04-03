Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 3 апреля 2023Россия

Губернатор Петербурга высказался о гибели военкора Татарского при взрыве в кафе

Губернатор Петербурга Беглов счел чудовищным взрыв в кафе, при котором погиб Татарский

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и свыше 30 человек получили ранения, является чудовищным преступлением. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, его комментарий опубликовали на сайте правительства.

Он счел погибшего Татарского настоящим патриотом и сильным журналистом. «Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину. Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются!» — высказался губернатор Петербурга.

Он выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего военкора. Кроме того, Беглов пожелал скорого выздоровления пострадавшим в результате взрыва.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым убийство военкора Татарского в Петербурге. По ее мнению, Фомин стал мишенью для врагов России, поскольку писал правду.

Ранее Минздрав России сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

О взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным сведениям, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже вручила проводившему в заведении встречу военкору.

В совершении преступления заподозрили 26-летнюю фемактивистку Дарью Трепову. По последним данным, ее удалось задержать на арендованной квартире в Петербурге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Появилось первое фото задержанной Дарьи Треповой
Путин подписал закон об особом порядке аттестации в школах приграничных регионах
В Подмосковье пенсионер застрелил своего сына и бросил тело в поле
Гретцки раскритиковал российского форварда «Вашингтона»
Стали известны первые слова Дарьи Треповой после задержания
Тигрица пробралась во двор в российском поселке и попала на видео
Великобритания испытала тяжелых роботов
Генерал ФСБ в отставке объяснил использование бюста для убийства Татарского
Стало известно о планах предполагаемой убийцы Татарского Треповой после взрыва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.