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08:33, 3 апреля 2023Россия

В Совфеде высказались о гибели военкора Татарского

Спикер Совфеда Матвиенко назвала подлым убийство военкора Татарского

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Матвиенко назвала подлым убийство военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. С таким заявлением она выступила в своем Telegram-канале.

По словам Матвиенко, Фомин стал мишенью для врагов России, так как писал правду.

«Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли», — высказалась спикер Совфеда о гибели военного корреспондента.

О взрыве, в результате которого погиб Татарский, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому.

Комментируя гибель военкора, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны быть сплоченными «перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения».

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Марк Леонов
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