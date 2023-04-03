Женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд

Guinness World Records: канадка пожертвовала 96 литров крови и побила мировой рекорд

Жительница канадской провинции Альберта за всю жизнь сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд по количеству цельной крови, пожертвованной женщиной. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса Guinness World Records.

Жозефина Михалюк, которой сейчас 80 лет, начала сдавать кровь в 1965 году, когда ей было 22 года. Тогда старшая сестра пригласила ее стать донором крови вместе с ней. «Я чувствую, что у меня есть то, что можно отдать. Я могу поделиться этим с людьми, которым это нужно», — объяснила свою мотивацию канадка.

Женщина обладает первой положительной группой крови, которая очень востребована в больницах, так как является самой распространенной. К тому же, такую кровь можно переливать пациентам с любой группой крови.

Михалюк планирует продолжать сдавать кровь до конца своих дней. Перед каждой сдачей она проходит проверку для определения состояния здоровья и уровня железа в крови. Женщина утверждает, что после каждого пожертвования крови она чувствует прилив энергии.

Канадка надеется вдохновить своим примером других женщин. «Должно быть гораздо больше людей, которые это делают. Кровь нужна, чтобы спасти жизни», — подчеркнула она.

Когда Михалюк начинала сдавать кровь много лет назад, она не ожидала, что когда-нибудь побьет мировой рекорд, но она рада этому достижению. В течение нескольких лет она не имела возможности быть донором из-за беременности и перенесенных операций. Женщина родила четырех детей

Предыдущий рекорд составлял 55 литров и принадлежал Мадхуре Ашок Кумар из Индии.

В организме среднего взрослого человека около 4,7 литра крови, что составляет около 10 процентов от общей массы тела. Цельная кровь может использоваться для лечения больных раком, при пересадке органов и для помощи людям, потерявшим много крови из-за травм.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик из провинции Аньхой на востоке Китая сдал кровь 30 раз и перенес операцию ради спасения жизни больной лейкемией матери. Первоначальный анализ крови показал, что из всех членов семьи ребенок является единственным донором, который может пожертвовать стволовые клетки для матери.