В Британии заявили об изъятии у российских чиновников загранпаспортов

FT: службы безопасности начали изымать загранпаспорта у российских чиновников

Службы безопасности начали забирать заграничные паспорта у российских чиновников и управленцев госкомпаний, чтобы не допустить их выезда за границу. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, от чиновников и менеджеров потребовали сдать загранпаспорта, так как российские власти опасаются утечек информации и бегства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва ограничила выезд за границу для сотрудников «чувствительных» сфер.