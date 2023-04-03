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13:49, 3 апреля 2023Мир

В Британии заявили об изъятии у российских чиновников загранпаспортов

FT: службы безопасности начали изымать загранпаспорта у российских чиновников

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Службы безопасности начали забирать заграничные паспорта у российских чиновников и управленцев госкомпаний, чтобы не допустить их выезда за границу. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, от чиновников и менеджеров потребовали сдать загранпаспорта, так как российские власти опасаются утечек информации и бегства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва ограничила выезд за границу для сотрудников «чувствительных» сфер.

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Виктория Кондратьева
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