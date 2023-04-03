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21:40, 3 апреля 2023Забота о себе

Исполнитель хита Someone You Loved рассказал о разрушительном влиянии успеха

The Sun: синдром Туретта может заставить певца Льюиса Капальди завершить карьеру

Фото: Flashpic / Globallookpress.com

26-летний автор и исполнитель Льюис Капальди может завершить карьеру, если состояние его здоровья продолжит ухудшаться. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.

Исполнитель хита Someone You Loved, покоривший в 2019 году американские и британские чарты, отметил, что во время записи второго альбома испытывал сильный стресс и давление, которые усугубили симптомы болезни Туретта. Артист уверен, что негативное влияние оказало беспокойство о необходимости повторить успех дебютной пластинки. «Я совсем не контролирую происходящее со мной. В последние недели случалось, что мне становилось очень плохо прямо на сцене. Я должен просто смириться с этим, также как многим людям приходится мириться с другими вещами», — описал свое состояние Капальди.

В беседе с журналистом шотландский певец признался, что помимо тиков у него появились проблемы с ментальным здоровьем. Артист испытывает регулярный стресс, его преследуют синдром самозванца и страх совершить разрушительную для карьеры оплошность. Певец допустил в беседе, что дальнейшее ухудшение состояния здоровья может заставить его принять решение о прекращении карьеры. Несмотря на трудности, Капальди сохраняет присутствие духа.

«Не все так плохо. Очевидно, что лучшее, что может произойти — это иметь кучу денег и наслаждаться успехом. Хотя, я использовал их, чтобы купить дурацкий большой дом, в котором даже не живу, потому что там придется слишком долго убирать. Это не очень по-звездному, не так ли?» — сказал Капальди.

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Фанаты ожидают выхода второго альбома музыканта 19 мая. Кроме того, 5 апреля на Netflix состоится премьера документального фильма о жизни Льюиса Капальди, где покажут, как молодой исполнитель справляется с обрушившейся на него славой.

Ранее диагноз актрисы Сальмы Блэр стал причиной ее решения покинуть танцевальное шоу «Танцы со звездами». Звезда «Хеллбоя» и «Жестоких игр» страдает с 2018 года от рассеянного склероза.

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Екатерина Улитина
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