Гретцки раскритиковал форварда «Вашингтона» Кузнецова за медленное исполнение буллитов

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки раскритиковал российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Его слова передает Russian Machine Never Breaks.

Гретцки заявил, что терпеть не может медленное исполнение буллитов Кузнецовым. «Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд», — заявил он. Канадец отметил, что если игрок за это время не успевает доехать до ворот, то он не заслуживает сделать бросок.

30 марта Кузнецов реализовал буллит, забив российскому голкиперу Илье Сорокину в матче с «Нью Йорк Айлендерс» (1:2). Он медленно проехал через всю площадку, у ворот выполнил серию обманных движений и забросил шайбу в ворота.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. В текущем сезоне на его счету 12 заброшенных шайб в 76 матчах.