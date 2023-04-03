Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 3 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин на чужом авто устроил смертельное ДТП и бросил погибшего

В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в грузовик и сбежал, бросив погибшего пассажира
Место происшествия

Место происшествия. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Об этом со ссылкой на местное ГИБДД сообщает kp.ru.

Авария случилась утром 3 апреля на улице Амундсена у дома 137. Россиянин за рулем Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Находившийся в легковушке пассажир погиб. Водитель бросил его, сбежав с места ДТП. Его уже задержали.

Оказалось, что виновник аварии был пьян и к тому же находился за рулем чужого автомобиля: ключи он без разрешения взял у родственника.

Ранее смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину. От полученных травм он скончался на месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Появилось первое фото задержанной Дарьи Треповой
Путин подписал закон об особом порядке аттестации в школах приграничных регионах
В Подмосковье пенсионер застрелил своего сына и бросил тело в поле
Гретцки раскритиковал российского форварда «Вашингтона»
Стали известны первые слова Дарьи Треповой после задержания
Тигрица пробралась во двор в российском поселке и попала на видео
Великобритания испытала тяжелых роботов
Генерал ФСБ в отставке объяснил использование бюста для убийства Татарского
Стало известно о планах предполагаемой убийцы Татарского Треповой после взрыва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.