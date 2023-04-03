Пьяный россиянин на чужом авто устроил смертельное ДТП и бросил погибшего

В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в грузовик и сбежал, бросив погибшего пассажира

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Об этом со ссылкой на местное ГИБДД сообщает kp.ru.

Авария случилась утром 3 апреля на улице Амундсена у дома 137. Россиянин за рулем Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Находившийся в легковушке пассажир погиб. Водитель бросил его, сбежав с места ДТП. Его уже задержали.

Оказалось, что виновник аварии был пьян и к тому же находился за рулем чужого автомобиля: ключи он без разрешения взял у родственника.

Ранее смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину. От полученных травм он скончался на месте.