Крис Эванс заявил о неготовности возвращаться к роли Капитана Америки

Крис Эванс заявил, что не намерен возвращаться к роли Капитана Америки в Marvel

Американский актер Крис Эванс заявил о том, что не намерен возвращаться к роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. Об этом он сообщил в разговоре с ComicBook.

В предстоящем проекте киностудии под названием «Капитан Америка: Новый мировой порядок» мантию Капитана Америки примерит на себя персонаж по имени Сэм Уилсон, роль которого исполняет американский актер Энтони Маки.

В сети распространялась информация, что Эванс, ранее игравший супергероя киновселенной по имени Стив Роджерс, появится в новой картине Marvel, однако артист опроверг эту информацию.

«Это тяжело, потому что я очень люблю эту роль. Она так много значит для меня. Я думаю, что можно рассказать больше историй о Стиве Роджерсе, но, в то же время, я очень ценю и люблю уже вышедшие картины, а потому не хочу никоим образом испортить эту историю. Я был частью чего-то особенного», — рассказал Эванс.

Ранее компания Walt Disney уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера в рамках кампании по сокращению расходов корпорации.

В начале марта генеральный директор Disney Боб Айгер объявил, что в скором времени появится совершенно новый состав команды «Мстителей».