У геймеров из России отобрали игру Fallout

3DNews: Epic Games убрала игру Fallout из библиотеки российских и белорусских геймеров

Компания Epic Games начала изымать игру Fallout из библиотеки геймеров из России и Белоруссии. Об этом сообщает издание 3DNews.

По словам игроков, на которых сослалось медиа, им пришло сообщение от Epic Games Store с информацией о возврате средств за игру — при этом процесс возврата геймеры не инициировали. Компания вернула сумму в размере 0 рублей — во столько была оценена Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game.

Журналисты отметили, что на новогодних праздниках Epic Games раздавала тайтл от Bethesda Softworks бесплатно через свой магазин — его могли скачать в том числе пользователи из России и Белоруссии. В компании не стали объяснять, по какой причине они начали отбирать игру у геймеров.

«Ситуация примечательна тем, что раздача Fallout Classic Collection в Epic Games Store проводилась больше трех месяцев назад, а опомнилась администрация магазина лишь сейчас», — отметили авторы. Журналисты напомнили, что ранее Epic Games уже отбирала игры, оформленные на российские аккаунты — Kerbal Space Program и Dishonored: Death of the Outsider.

В начале апреля стало известно, что в России ликвидировано юридическое лицо компании Electronic Arts (EA) — разработчика популярных видеоигр. Electronic Arts работала в стране с 2007 года.