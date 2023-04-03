В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске

Советник Белого дома Кирби заявил о продолжении ожесточенного боя в Артемовске

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби прокомментировал ситуацию в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

Кирби ответил на вопрос журналистов о ситуации в Артемовске и заявил о продолжении ожесточенного боя в городе. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — подчеркнул советник Белого дома.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли флаг России. Он подчеркнул, что «юридически город взят». Пригожин добавил, что в западных районах населенного пункта «еще сосредоточен противник».

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.