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22:01, 3 апреля 2023Мир

В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске

Советник Белого дома Кирби заявил о продолжении ожесточенного боя в Артемовске
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби прокомментировал ситуацию в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

Кирби ответил на вопрос журналистов о ситуации в Артемовске и заявил о продолжении ожесточенного боя в городе. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — подчеркнул советник Белого дома.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли флаг России. Он подчеркнул, что «юридически город взят». Пригожин добавил, что в западных районах населенного пункта «еще сосредоточен противник».

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

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Марина Совина
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