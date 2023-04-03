В Бразилии назвали внешнюю политику России сдержанной и обоснованной

Бразильский аналитик Флорес: новая концепция внешней политики России сдержана и обоснована

Бразильский аналитик Ренату Флорес заявил, что утвержденная президентом России Владимиром Путиным новая Концепция внешней политики является сдержанной и обоснованной. Об этом сообщает ТАСС.

«В нем отражено то, что уже наблюдалось на международной арене наряду с действиями России», — сказал Флорес. Он уточнил, что речь идет о сближении России с Индией и Китаем, а также с международными организациями, включая ШОС и БРИКС.

Эксперт допустил, что наиболее резонансным должно быть заявление Москвы о том, что Вашингтон намерен ослабить Россию и противопоставляют себя ей. По его словам, этот факт очевиден из-за поведения самих Соединенных Штатов и официальных заявлений Вашингтона.

«Так что я не считаю, что подобное утверждение совсем уж необоснованно», — констатировал он.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указом новую Концепцию внешней политики страны. Он подписал соответствующий документ 31 марта. В документе раскрыты подробности о новых принципах внешней политики России и отмечается, что страна не считает себя врагом стран Запада.