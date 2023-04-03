Россияне стали меньше интересоваться двумя типами товаров

Price.ru: спрос на мебель и бытовую технику у россиян упал на 12 процентов

За первый квартал 2023 года в России упал спрос на два типа товаров — мебель и бытовую технику. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Price.ru.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года россияне стали на 12 процентов меньше интересоваться мебелью и бытовой техникой. В частности спрос на варочные поверхности упал на 38 процентов, на посудомоечные машины — на 33 процента, на вытяжки — на 22 процента. Что касается мебели, то интерес снизился ко всему сегменту, за исключением шкафов и стеллажей — спрос на них вырос на процент.

Аналитики также пришли к выводу, что на пять процентов упал интерес к товарам для ремонта и отделки. В том числе рулетки потеряли 63 процента спроса, а бензопилы — 143 процента. Снизился интерес и к дачной технике — газонокосилками стали интересоваться на 30 процентов меньше.

Ранее эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» пришли к выводу, что в феврале 2023 года спрос на системы безопасности жилья в России вырос на 106 процентов. За год интерес к подобным система меньше всего вырос в Ростове-на-Дону.