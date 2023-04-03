Twitter лишил синей галочки официальный аккаунт New York Times

Газета New York Times лишилась галочки верификации в Twitter после отказа платить за нее

Официальный аккаунт газеты New York Times (NYT) лишился галочки верификации в социальной сети Twitter после отказа платить за нее. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь страница издания, на которую подписаны 55 миллионов человек, не обладает синей галочкой, из-за чего выглядит как неофициальная.

Накануне NYT заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не станет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. После этого владелец Twitter Илон Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой. «Кроме того, их лента — это Twitter-аналог поноса. Это нечитаемо», — высказался он.

Ранее Маск предупредил, что все учетные записи с ранее выданными синими галочками верификации лишатся этого значка. Он отметил, что значки верификации были выданы «коррумпированным и бессмысленным» способом.