Генерал ВСУ Кривонос: страны НАТО не способны производить для Киева достаточно боеприпасов

Бывший заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос в беседе с каналом Diaspora UA заявил о неспособности НАТО помочь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны Североатлантического альянса не в состоянии производить необходимое для армии Украины количество боеприпасов. Он заявил, что украинскими военными расходуются «тысячи снарядов в день».

«Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — сказал он.

Ранее стало известно о проблемах с планом ЕС нарастить производство снарядов для Киева. Отмечается, что оборонные компании пока не видят реальных долгосрочных соглашений, которые позволили бы им расширить производство снарядов, несмотря на громкие заявления европейских политиков.

