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03:38, 3 апреля 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ заявил о неспособности НАТО помочь Украине

Генерал ВСУ Кривонос: страны НАТО не способны производить для Киева достаточно боеприпасов

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос в беседе с каналом Diaspora UA заявил о неспособности НАТО помочь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны Североатлантического альянса не в состоянии производить необходимое для армии Украины количество боеприпасов. Он заявил, что украинскими военными расходуются «тысячи снарядов в день».

«Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — сказал он.

Ранее стало известно о проблемах с планом ЕС нарастить производство снарядов для Киева. Отмечается, что оборонные компании пока не видят реальных долгосрочных соглашений, которые позволили бы им расширить производство снарядов, несмотря на громкие заявления европейских политиков.

Марина Совина
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