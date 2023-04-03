The Guardian: в Париже прошло голосование о запрете электросамокатов

В Париже в воскресенье, 2 апреля, прошло голосование о запрете использования в городе электросамокатов. Об этом пишет The Guardian.

Запрет вынесен на обсуждение общественности по причине существенного роста ДТП с участием электросамокатов — только в 2022 году погибли три человека, а 459 человек получили травмы. В Париже открыли 21 участок для голосования.

В России с 1 марта вступил в силу большой пакет изменений в правила дорожного движения — в ПДД окончательно закрепили понятие «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. На них теперь можно ехать по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 километров в час, уступая пешеходам, и только если устройство не тяжелее 35 килограммов.