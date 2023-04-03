Один из европейских лидеров предстанет перед гаагским трибуналом

Бывшего президента Косова Хашима Тачи осудят в Гааге за военные преступления

В Специальном суде в Гааге 3 апреля начался процесс против бывшего президента Косова Хашима Тачи. Об этом сообщает Reuters.

Тачи и трое других бывших высокопоставленных руководителя Освободительной армии Косова обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Десять пунктов обвинения связаны с преследованиями, убийствами, пытками и похищениями людей в ходе вооруженного конфликта в Косове в 1998-1999 годах.

Ни один из подозреваемых не признал своей вины. «Я понимаю обвинительное заключение, и я полностью невиновен», — заявил Тачи.

Судебный процесс будет длиться еще два дня. В 2020 году на трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений в Косове заявили, что Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в 100 убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. На фоне обвинений он сразу ушел в отставку.