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19:09, 3 апреля 2023Ценности

Блогерша описала работу парикмахера в салоне красоты фразой «сейчас расплачусь»

Блогерша Анжелика Миллер описала работу парикмахера в салоне фразой «сейчас расплачусь»

Кадр: видео @ultimatebykomi

Блогерша Анжелика Миллер описала неудачную работу парикмахера в салоне красоты фразой «сейчас расплачусь». Соответствующие кадры она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает 307,4 тысячи подписчиков.

Сначала в размещенном видео инфлюэнсерша с никнеймом ultimatebykomi предстала перед подписчиками с длинными волосами темного цвета. «Мои пряди в не очень хорошем состоянии, поэтому я решила их укоротить. Но денег у меня не много, так что я поеду в бюджетную парикмахерскую», — пояснила она.

Затем юзерша показала результат новой стрижки. В опубликованном ролике видно, что прическа Миллер стала короткой, неровной и с торчащими в разные стороны прядями. «Я сейчас расплачусь», — иронично сказала она.

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Подписчики решили оценить внешний вид девушки в комментариях под постом. «Как же криво они подстригли вас!», «Не могу поверить! Мне так жаль», «Это не очень вежливо с моей стороны, но я умираю от смеха», — высказались они.

В декабре 2022 года блогерша Куинти Мирьям показала популярную прическу и назвала ее самой вредной для волос. Она собрала длинные пряди оттенка блонд в высокий хвост и отметила, что подобная укладка портит волосы. Данный факт блогерша объяснила тем, что туго затянутые резинкой локоны становятся ломкими и впоследствии выпадают.

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Екатерина Ештокина
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