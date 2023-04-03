Блогерша описала работу парикмахера в салоне красоты фразой «сейчас расплачусь»

Блогерша Анжелика Миллер описала работу парикмахера в салоне фразой «сейчас расплачусь»

Блогерша Анжелика Миллер описала неудачную работу парикмахера в салоне красоты фразой «сейчас расплачусь». Соответствующие кадры она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает 307,4 тысячи подписчиков.

Сначала в размещенном видео инфлюэнсерша с никнеймом ultimatebykomi предстала перед подписчиками с длинными волосами темного цвета. «Мои пряди в не очень хорошем состоянии, поэтому я решила их укоротить. Но денег у меня не много, так что я поеду в бюджетную парикмахерскую», — пояснила она.

Затем юзерша показала результат новой стрижки. В опубликованном ролике видно, что прическа Миллер стала короткой, неровной и с торчащими в разные стороны прядями. «Я сейчас расплачусь», — иронично сказала она.

Подписчики решили оценить внешний вид девушки в комментариях под постом. «Как же криво они подстригли вас!», «Не могу поверить! Мне так жаль», «Это не очень вежливо с моей стороны, но я умираю от смеха», — высказались они.

В декабре 2022 года блогерша Куинти Мирьям показала популярную прическу и назвала ее самой вредной для волос. Она собрала длинные пряди оттенка блонд в высокий хвост и отметила, что подобная укладка портит волосы. Данный факт блогерша объяснила тем, что туго затянутые резинкой локоны становятся ломкими и впоследствии выпадают.