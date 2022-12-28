Блогерша показала популярную прическу и назвала ее самой вредной

TikTok-блогерша Куинти Мирьям назвала высокий хвост самой вредной прической

Блогерша Куинти Мирьям показала популярную прическу и назвала ее самой вредной для волос. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Юзерша с никнеймом @quintymirjam регулярно делится в своем блоге бьюти-советами. В одном из последних роликов она собрала длинные пряди оттенка блонд в высокий хвост и отметила, что подобная укладка портит волосы. Данный факт блогерша объяснила тем, что туго затянутые резинкой локоны становятся ломкими и впоследствии выпадают.

Подписчики высказали свое мнение о заявлении инфлюэнсерши в комментариях. «Тогда кто-то должен рассказать о ваших выводах [американской певице] Ариане Гранде», «По-моему, это самый распространенный вид укладки», «Я обожаю так завязывать волосы, поэтому все равно буду часто так делать», «Уже много лет хожу с такой прической, и все в порядке», — написали они.

В октябре парикмахер Рэйчел Валентайн назвала самую опасную прическу. Наиболее вредным для прядей является небрежный пучок, отметила специалистка. По словам эксперта, данная укладка может стать причиной тракционной алопеции (выпадение волос из-за частой физической нагрузки на корни — прим. «Ленты.ру») и привести к ломкости волос, особенно если они осветлены.