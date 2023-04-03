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16:01, 3 апреля 2023Ценности

Принца Гарри заподозрили в желании заняться новым бизнесом

Королевский эксперт Холдер заподозрила принца Гарри в сотрудничестве с брендом Dior

Фото: Toby Melville / Reuters

Королевский эксперт по моде Миранда Холдер заподозрила британского принца Гарри в желании заняться новым бизнесом. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Так, специалист обратила внимание на белую рубашку, в которой сын принцессы Дианы присутствовал на слушаниях в суде в Лондоне по его иску против медиаконгломерата Associated Newspapers в связи с обвинениями в незаконном сборе информации. Стилист заявила, что между герцогом Сассекским и маркой «есть вероятность сотрудничества и заключения спонсорской сделки».

Кроме того, она отметила, что принц Гарри обычно появляется на публике в футболках или клетчатых рубашках. В то же время есть мероприятия, куда обязательно нужно прийти в классическом костюме. «Спонсорские сделки дизайнеров со знаменитостями обычное дело, и весьма вероятно, что у Сассексов есть договоренность с Dior. Супруги могут стать идеальными послами бренда», — заключила она.

В январе стало известно, что мемуары принца Гарри вернули популярность британскому бренду Elizabeth Arden. Член королевской семьи в своей книге Spare («Запасной») признался, что за месяц до свадьбы брата участвовал в походе к Северному полюсу, однако из-за задержавшегося самолета провел на льдине дольше, чем рассчитывал, и отморозил щеки, нос и половые органы. По словам принца, после инцидента он смазывал больные места кремом упомянутой марки.

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Мария Винар
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