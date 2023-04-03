Россиянам назвали топ-5 мест с «темной» историей для отдыха

АТОР: в топ-5 мест с «темной» историей для отдыха вошел курорт-тюрьма в Мексике

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали россиянам топ-5 мест с «темной» историей для отдыха. Информация об этом появилась на сайте организации.

В число самых известных мест такого рода вошла заброшенная тюрьма строгого режима на архипелаге островов Ислас-Мариас в Мексике, которую в 2019 году в рамках правительственного проекта преобразовали в курорт. Отмечается, что раньше данную тюрьму называли мексиканским Алькатрасом, поскольку оттуда было практически невозможно сбежать. Здесь отбывали наказание многие известные преступники. Одним из самых знаменитых был Хосе Ортис Муньос, которого звали Эль Сапо или «мексиканский Чикатило». От его рук пострадали более 120 человек.

Сейчас на курорте располагаются роскошные мини-апартаменты и рестораны, для туристов проводятся экскурсии с выходом на природу и прогулки по соляным шахтам, в которых когда-то трудились заключенные.

Также популярное у путешественников место — хостел Ottawa Jail в Канаде, который известен как «тюрьма на улице Николая» или «тюрьма в Оттаве». Исправительное учреждение закрыли в 1972 году, и Международная ассоциация хостелов забрала здание в свое владение. «Хостел выглядит очень аутентично — здесь гости могут проникнуться атмосферой пребывания в настоящей тюремной камере. Номер на двоих здесь можно забронировать от 100 евро (8,5 тысячи рублей) за ночь», — отметили в АТОР.

Еще один отель с «темной» историей располагается в Швейцарии — туристам предлагается отдохнуть в гостинице-тюрьме Jailhotel в небольшом городе Люцерн. Здание, в котором он расположен, было построено еще в 1862 году. Вплоть до 1998 года оно эксплуатировалось в качестве тюрьмы. Номер на двоих здесь можно снять от 118,9 евро (10 тысяч рублей) за ночь.

Немного дороже обойдется отдых в замке-гостинице Malmaison в Оксфорде. Здание было построено в 1071 году во времена правления Вильгельма Завоевателя, с 1888 по 1996 год там находилась тюрьма. Провести ночь в двухместном номере обойдется от 143,9 евро (12,1 тысячи рублей) за двоих.

Для желающих отдохнуть в России также есть отели, созданные на месте исправительных учреждений. Соотечественникам предлагается посетить хостел «Узник» в Тобольске. С 1855-го до 1989 года здесь находилась тюрьма строгого режима. «Этот хостел достаточно популярен у туристов, особенно в сезон — так, на лето номера бронируются заранее, за несколько месяцев вперед. Стоимость размещения в номере с двухъярусной кроватью на одного человека составляет от 600 рублей в сутки», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка названы самыми опасными странами мира для путешественников в 2023 году. В Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тысяч населения. По данным аналитиков, этот примерно вдвое превышает показатели России.