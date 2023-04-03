В Совфеде назвали пустыми реакции на «пиар акции МУС»

Сенатор Клишас назвал пустой идею наказывать за призывы исполнять решения МУС

Идея наказывать за призывы исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) является пустой. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«МУС — квази судебная коррумпированная структура без правовых основ. Реагировать законодательно на пиар акции МУС и иже с ним — затея пустая и бессмысленная», — пояснил он.

17 марта досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС указывалось, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о решении МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина, подчеркнул, что это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика».

Затем Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента начали готовить поправки, которые запретят в России деятельность МУС и международных органов, ведущих антироссийскую политику.