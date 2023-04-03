Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:07, 3 апреля 2023Россия

В Совфеде назвали пустыми реакции на «пиар акции МУС»

Сенатор Клишас назвал пустой идею наказывать за призывы исполнять решения МУС

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Идея наказывать за призывы исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) является пустой. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«МУС — квази судебная коррумпированная структура без правовых основ. Реагировать законодательно на пиар акции МУС и иже с ним — затея пустая и бессмысленная», — пояснил он.

17 марта досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС указывалось, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о решении МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина, подчеркнул, что это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика».

Затем Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента начали готовить поправки, которые запретят в России деятельность МУС и международных органов, ведущих антироссийскую политику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Москве арестовали подозреваемую по делу о шпионаже
Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно
Вильфанд назвал москвичам дату возвращения солнечной погоды
Звезда Comedy Woman развеяла слухи об обмороке на съемках шоу ТНТ
Петербуржец задушил свою собаку ремнем, выбросил у подъезда и попал на видео
Россиян предупредили об опасностях цифровой деменции из-за гаджетов
В Совфеде назвали пустыми реакции на «пиар акции МУС»
Модель дважды ломала ноги ради 14 сантиметров роста
УК ограничила жильцам элитного дома в центре Москвы доступ в бытовые помещения
SpaceX запустила спутники США для отслеживания гиперзвуковых ракет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.