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18:20, 3 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще брать ипотеку

«Домклик»: выдача ипотеки в России выросла на 34 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам марта 2023 года выдача ипотеки Сбербанком значительно выросла по сравнению с февралем. О том, что россияне стали чаще брать кредиты не жилье, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Домклик».

Всего за первый месяц весны Сбербанк выдал 103,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 335 миллиардов рублей. Число выданных кредитов за месяц выросло на 34 процента, в денежном выражении прирост составил 36 процентов. Популярностью пользуются льготные программы, по которым в марте было выдано 37,7 тысячи кредитов на сумму 156,9 миллиарда рублей — на 53 процента больше, чем в феврале.

Чаще всего россияне брали «семейную» ипотеку — на нее пришлась почти половина выдач, а общая сумма таких кредитов составила 75,1 миллиарда рублей (плюс 25 миллиардов рублей в месячном выражении). На втором месте по спросу оказалась ипотека с господдержкой, по которой было оформлено кредитов на 63,1 миллиарда рублей (плюс 63 процента). Тройку лидеров замкнула дальневосточная ипотека с кредитами на 10,8 миллиарда рублей (плюс 37 процентов). Рост выдач также зафиксировали по IT-ипотеке — по ней выдали 7,7 миллиарда рублей. Показатель оказался на 63 процента больше результата февраля и стал рекордным с момента запуска программы.

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В марте льготную ипотеку чаще всего оформляли жители Москвы (17,7 миллиарда рублей, плюс 56 процентов), Московской области (12,1 миллиарда, плюс 47 процентов) и Санкт-Петербурга (12 миллиардов, плюс 72 процента). В первую пятерку также вошли Краснодарский край (11,5 миллиарда, плюс 57 процентов) и Тюменская область (8,2 миллиарда, плюс 53 процента).

Ранее сообщалось, что интерес к «семейной» ипотеке в России впервые оказался выше, чем к льготной. Разрыв между показателями двух программ составил 14 процентов.

Александра Качан
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