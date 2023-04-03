Популярная азиатская страна отменит все въездные ограничения для россиян

Япония отменит все въездные ограничения по COVID-19 для россиян с 8 мая

В Японии собираются отменить все действующие въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД популярной азиатской страны.

Более того, 8 мая японское правительство запустит специальную процедуру под предварительным названием «геномный надзор за инфекционными заболеваниями». Цель программы — мониторинг эпидемической обстановки и притока новых вирусов и инфекций в страну из-за рубежа. Пока ее детали не раскрываются.

В настоящее время прибывающим в Японию путешественникам необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При отсутствии такового туристам нужно показать справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном за 72 часа до вылета. Все остальные требования и меры были сняты японскими властями в прошлом году.

Ранее в марте правительство другой популярной курортной страны Азии, Вьетнама, одобрило продление безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе россиян. Отмечается, что срок безвизового пребывания для туристов из некоторых государств может быть увеличен с 15 до 45 дней.