Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:06, 3 апреля 2023Путешествия

Популярная азиатская страна отменит все въездные ограничения для россиян

Япония отменит все въездные ограничения по COVID-19 для россиян с 8 мая

Фото: Tianshu Liu / Unsplash

В Японии собираются отменить все действующие въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД популярной азиатской страны.

Более того, 8 мая японское правительство запустит специальную процедуру под предварительным названием «геномный надзор за инфекционными заболеваниями». Цель программы — мониторинг эпидемической обстановки и притока новых вирусов и инфекций в страну из-за рубежа. Пока ее детали не раскрываются.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

В настоящее время прибывающим в Японию путешественникам необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При отсутствии такового туристам нужно показать справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном за 72 часа до вылета. Все остальные требования и меры были сняты японскими властями в прошлом году.

Ранее в марте правительство другой популярной курортной страны Азии, Вьетнама, одобрило продление безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе россиян. Отмечается, что срок безвизового пребывания для туристов из некоторых государств может быть увеличен с 15 до 45 дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Взрыв в кафе Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами
Участник BTS рассказал о пристрастии к алкоголю на фоне депрессии
В Кремле раскрыли подробности о готовящемся параде Победы
Дрейфующие на льдине российские школьники попали на видео
Маркетплейсам запретят доступ к удаленным картам россиян
Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата для похудения
Крис Эванс заявил о неготовности возвращаться к роли Капитана Америки
Популярная азиатская страна отменит все въездные ограничения для россиян
Камеры внутри магазина с людьми сняли момент мощного землетрясения на Камчатке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.