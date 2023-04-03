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20:55, 3 апреля 2023Ценности

Полная блогерша показала способ выглядеть стройной в любой одежде

Полная блогерша Никки посоветовала пришивать к одежде утягивающие подкладки

Фото: Unsplash

Полная блогерша Никки (фамилия неизвестна) из Техаса, США, показала способ, с помощью которого можно выглядеть стройной в любой одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео плюс-сайз-модель, чей блог насчитывает 40,4 тысячи подписчиков, запечатлела себя в зеркале в сияющем комбинезоне розового цвета и продемонстрировала недостатки своей фигуры. «Вот как мои комбинезоны выглядят без корректирующих вставок», — заявила она.

После этого девушка предстала перед зрителями в том же самом наряде, но выпирающий живот был не так сильно заметен, как на первых кадрах. По ее словам, она пришивает к внутренней стороне своей одежды подкладки, материал которых утягивает талию и бедра.

Подписчики поблагодарили Никки за рекомендацию, о чем написали в комментариях под роликом. «Отличная идея. Ты просто гений! Больше таких советов, пожалуйста», «О, ничего себе. Большое спасибо за это. Правда, мне нужна подробная инструкция, чтобы я смогла подобное сделать со своей одеждой», «Это просто великолепно», — высказывались они.

В ноябре 2022 года модный стилист (имя и фамилия неизвестны) из Южной Африки показала простые способы скрыть складки на животе с помощью одежды. В первую очередь эксперт призвала зрителей избегать тесной одежды, поскольку обтягивающий крой подчеркивает недостатки фигуры. Вдобавок она посоветовала обратить внимание на вещи с высокой посадкой и специальное корректирующее белье.

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Мария Винар
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