Россиян предупредили о штрафе за перевозку бензина в канистрах

Юрист Безделин заявил, что неправильная перевозка бензина грозит штрафом и лишением прав

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин в беседе с агентством «Прайм» предупредил о штрафе за перевозку бензина в неправильных канистрах.

Безделин отметил, что согласно приложению Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) бензин можно перевозить для личных нужд без какого-либо разрешения, однако с соблюдением ряда условий. Общий объем топлива на автомобиль — не более 240 литров, он должен быть расфасован по канистрам. Максимальный объем одной канистры — 60 литров. Она должна быть предназначена для хранения бензина, заявил Безделин.

За нарушение грозит штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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