Белый дом продолжит настаивать на освобождении Гершковича

Кирби заявил, что Белый дом прилагает все усилия для освобождения журналиста Гершковича

Белый дом продолжит настаивать на освобождении задержанного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби. Его цитирует Reuters.

Он указал, что в Белом доме пристально и решительно следят за ситуацией с момента задержания репортера и прилагают все усилия для его освобождения.

Ранее Кирби призывал всех американцев покинуть Россию, в том числе журналистов. По мнению Кирби, «Россия — не лучшее место», даже если человек работает журналистом.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.

Гершкович работал в России уже шесть лет, жил в Москве и имеет аккредитацию в МИД РФ.