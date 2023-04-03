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01:20, 3 апреля 2023Мир

Эрдоган заявил о закрытых дверях для посла США в Анкаре

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла в Турции Флейка

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Американский посол в Анкаре Джефф Флейк больше не сможет посещать официальных лиц Турции, двери для него «закрыты» после встречи с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Star.

Турецкий лидер задался вопросом, как дипломату «не стыдно» посещать подобные мероприятия, а потом просить о рандеву с президентом.

«Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место», — заявил Эрдоган, уточнив, что Флейку необходимо узнать, как должен работать посол.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 45,3 процента избирателей планируют проголосовать за Кылычдароглу на предстоящих президентских выборах в Турции. Его опережает по популярности действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, за которого готовы отдать голос более 47 процентов опрошенных.

Марина Совина
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