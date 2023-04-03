Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 3 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении польской установки Krab

Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской установки Krab польского производства
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска уничтожили артиллерийскую установку Krab, которая была произведена в Польше. Об этом в понедельник, 3 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии Восточной группировки войск было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее за сутки российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 40 бойцов противника. Кроме того, военным удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Крис Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за болезни Альцгеймера
Путин назвал место проведения следующего саммита БРИКС
Московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья
Следователи возбудили дело из-за взрыва автомобиля в Мелитополе
Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице и попала на видео
Цены на российскую нефть упали до минимума
Самбурская раскрыла сложности своей диеты со словами «даже заплакала»
Появились подробности об упавшем под Волгоградом легкомоторном самолете
В Артемовске ликвидировали командира украинского батальона имени Шейха Мансура
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.