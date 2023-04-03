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17:09, 3 апреля 2023Среда обитания

Дожидающимся квартир в недострое 30 лет россиянам отказали в компенсации

В Курганской области дожидающимся жилья в недострое 30 лет отказали в компенсации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Шумихинском округе Курганской области местным жителям отказали в компенсации на жилье, которого они дожидаются 30 лет. Об этом сообщает URA.RU.

По информации издания, в данный момент участники долевого строительства через суд отстаивают право признания их обманутыми дольщиками. Россияне рассчитывают на получение компенсации от администрации округа, так как после заключения договоров в 1993 году дом не был достроен и квартиры ими получены так и не были. Одна из местных жительниц пожаловалась, что с того времени в живых из более чем 20 человек, участвовавших в долевом строительстве, осталось всего 6.

При этом, по словам главы округа Сергея Максимовских, эти жители не являются дольщиками и поэтому местная администрация не обязана предоставлять им компенсацию. «Определением Шумихинского районного суда от 5 мая 2010 года доли в незавершенном строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: город Шумиха, улица Белоносова, 1, распределены между гражданами и муниципальными учреждениями. Все они стали собственниками объекта, а не дольщиками. Право собственности зарегистрировано в ЕГРН», — заявил он.

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Максимовских добавил, что администрация Шумихинского округа не получала денег от собственников на строительство дома. Он утверждает, что при заключении договора в 1993 году заказчиком было акционерное общество «Машзавод». Глава округа подытожил, что суды первой и второй инстанции приняли решение отказать гражданам во взыскании средств с администрации.

В марте стало известно о том, что в Орле генерального директора компании приговорили к тюремному заключению за обман дольщиков на более чем 22 миллиона рублей. За период с декабря 2014 года по август 2020 года тот собирал деньги с граждан и заключал с ними по заведомо заниженной стоимости договоры долевого участия, предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи. При этом мужчина не передал людям жилые помещения в собственность и распорядился собранными деньгами по собственному желанию.

Полина Кислицына
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