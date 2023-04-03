Неизвестные заперли несколько монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

В корпусе Киево-Печерской лавры заперли несколько монахов. О таких действиях неизвестных сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

«В 34-м корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что священнику, который не может передвигаться, стало плохо внутри корпуса. В обитель была вызвана машина скорой помощи. Позднее глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал происходящее государственным терроризмом, а находящихся внутри людей — заложниками.

Ранее суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца. Как сообщалось, на него надели электронный браслет. Кроме того, украинский бизнесмен и меценат Вадим Новинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру.