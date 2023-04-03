На Украине обвинили Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру

Украинский бизнесмен Новинский обвинил Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру

Украинский бизнесмен и меценат Вадим Новинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру. Об этом Новинский написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Именно от него [Владимира Зеленского] исходила инициатива борьбы с Украинской православной церковью (УПЦ). К сожалению, он принимает важные государственные решения так, как будто снимает четвертый сезон сериала "Слуга народа" — не замечая, что теперь уже нет права на ошибку и второго дубля не будет», — заявил Новинский.

По его словам, попытка членов Синода УПЦ пообщаться с президентом Украины оказалась безуспешной из-за того, что у Зеленского «отсутствуют аргументы для оправдания».

Новинский также отметил, что украинские власти завели уголовное дело на наместника лавры митрополита Павла после критики в адрес Зеленского, хотя «разжигание религиозной ненависти» происходит от рук политиков.

Ранее суд в Киеве отправил под домашний арест на два месяца наместника лавры митрополита Павла, однако ему разрешили записывать и публиковать видеоролики, несмотря на то, что прокуратура настаивала на запрете этих действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому предстоит встретиться не только с человеческим судом, но и с божьим, и он, по словам политика, «получит за все содеянное».