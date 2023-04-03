Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 3 апреля 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру

Украинский бизнесмен Новинский обвинил Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский бизнесмен и меценат Вадим Новинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру. Об этом Новинский написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Именно от него [Владимира Зеленского] исходила инициатива борьбы с Украинской православной церковью (УПЦ). К сожалению, он принимает важные государственные решения так, как будто снимает четвертый сезон сериала "Слуга народа" — не замечая, что теперь уже нет права на ошибку и второго дубля не будет», — заявил Новинский.

По его словам, попытка членов Синода УПЦ пообщаться с президентом Украины оказалась безуспешной из-за того, что у Зеленского «отсутствуют аргументы для оправдания».

Новинский также отметил, что украинские власти завели уголовное дело на наместника лавры митрополита Павла после критики в адрес Зеленского, хотя «разжигание религиозной ненависти» происходит от рук политиков.

Материалы по теме:
Гонения за веру. О религиозных конфликтах на Украине
Гонения за веру.О религиозных конфликтах на Украине
6 апреля 2022
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022

Ранее суд в Киеве отправил под домашний арест на два месяца наместника лавры митрополита Павла, однако ему разрешили записывать и публиковать видеоролики, несмотря на то, что прокуратура настаивала на запрете этих действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому предстоит встретиться не только с человеческим судом, но и с божьим, и он, по словам политика, «получит за все содеянное».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о «бахмутской мясорубке»
Взрыв зарядки в рюкзаке российского студента сняли на видео
Женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд
Риз Уизерспун официально подала на развод
Трихолог назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос
Описаны последствия сокращения добычи нефти несколькими странами ОПЕК+
Мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку на 4,6 миллиона рублей
На Украине обвинили Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру
Власти Новосибирска отреагировали на призыв жителей отменить концерт Киркорова
Изучена уникальная иммунная система долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.