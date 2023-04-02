Медведев пригрозил Зеленскому божьим судом за ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Медведев пригрозил Зеленскому божьим судом из-за ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Президента Украины Владимира Зеленского и его режим будет ждать не только человеческий, но и божий суд. Об этом в воскресенье, 2 апреля, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное», — пригрозил политик.

Он также вспомнил строки из книги «Откровение Иоанна Богослова», которая также известна как «Апокалипсис», о звере и лжепророке, живыми брошенными в «озеро огненное, горящее серою».

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца.

29 марта глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал захват Лавры раскольниками и перевод ее под крыло ПЦУ «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства», направленным на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

Ранее Медведев уже цитировал «Апокалипсис», говоря о ситуации на Украине. Так, в августе прошлого года он фразой из Библии «И первый ангел вострубил» оценил угрозу третьей мировой войны.