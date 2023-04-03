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18:58, 3 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о толпе провокаторов у Киево-Печерской лавры

РИА Новости: у Киево-Печерской лавры провокаторы выкрикивают националистические лозунги

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Провокаторы, которые собрались около Киево-Печерской лавры, выкрикивают националистические лозунги и призывают к насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное очевидцами.

Агентство отмечает, что ряд провокаторов у обители ведет себя агрессивно и через громкоговорители призывает к насильственным действиям, восхваляя Украину. Как рассказал очевидец, они останавливают и проверяют машины на выезде, чтобы из лавры не вывезли имущество. При этом полицейские не вмешиваются в эти события.

Ранее неизвестные заперли в корпусе Киево-Печерской лавры несколько монахов. Союз православных журналистов уточнил, что священнику, который не может передвигаться, стало плохо внутри здания. Кроме того, украинский бизнесмен и меценат Вадим Новинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гонениях на монастырь.

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Кристина Есикова
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