Медсестра попыталась сделать липосакцию самой себе и умерла

New York Post: в Мексике медсестра попыталась сделать себе липосакцию и умерла

Жительница Мексики попыталась самостоятельно сделать себе липосакцию и умерла после введения анестезии. Об этом сообщает New York Post.

30-летняя медсестра по имени Карина была найдена без сознания в кабинете врача в клинике Clinica Amper, где она работала, после того как, предположительно, сама провела себе липосакцию на животе. Женщина самостоятельно ввела себе анестезию, хотя не имела необходимого для ее использования образования.

В результате мексиканка скончалась от остановки сердца и легких. Прибывшие на место парамедики попытались оказать женщине помощь, но безуспешно.

Владелец клиники доктор Роландо Сампер Мендоса заявил, что женщина решила провести липосакцию без его согласия. В момент, когда женщина проводила операцию, его не было поблизости.

Ранее сообщалось, что у потратившей миллионы на пластические операции 30-летней канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант. Женщина не почувствовала боли во время разрыва импланта и поняла, что произошло, только когда услышала хлопок.