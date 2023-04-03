Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 3 апреля 2023Наука и техника

Изучена уникальная иммунная система долгожителей

EBioMedicine: у долгожителей обнаружили уникальные механизмы иммунной системы

Фото: Unsplash

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса изучили уникальные типы иммунных клеток долгожителей. У людей, возраст которых превысил 100 лет, обнаружили специфические механизмы работы иммунной системы. Выводы работы опубликованы в журнале EBioMedicine.

Известно, что одной из причин старения является деградация иммунной системы. У долгожителей эти процессы происходят медленнее, что говорит о большей выносливости их иммунной системы. Теперь авторы решили рассмотреть, какие именно иммунные клетки активны у таких людей.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В процессе исследования было проведено секвенирование одноклеточных мононуклеарных клеток периферической крови (МКПК) — иммунных клеток-моноцитов, циркулирующих в крови. Затем результаты анализа объединили с двумя общедоступными наборами данных секвенирования одноклеточной РНК (scRNA-seq), чтобы изучить изменения состава и транскрипции в иммунной системе человека на протяжении всей жизни и в глубокой старости. После чего специалисты использовали современные вычислительные методы.

Команда пришла к выводу, что у долгожителей существует уникальный состав клеток, которые формируют сильный иммунный ответ. Эти защитные факторы позволяют их иммунной системе адаптироваться после воздействия инфекций, а затем быстро восстанавливаться.

Естественно, что с возрастом эта способность постепенно снижается, но медленнее, чем у носителей обычных типов иммунных клеток. Выводы работы также согласуются с предыдущими открытиями. Полученные данные помогают создать представления о необходимых механизмах для более медленного старения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о «бахмутской мясорубке»
Взрыв зарядки в рюкзаке российского студента сняли на видео
Женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд
Риз Уизерспун официально подала на развод
Трихолог назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос
Описаны последствия сокращения добычи нефти несколькими странами ОПЕК+
Мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку на 4,6 миллиона рублей
На Украине обвинили Зеленского в гонениях на Киево-Печерскую лавру
Власти Новосибирска отреагировали на призыв жителей отменить концерт Киркорова
Изучена уникальная иммунная система долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.