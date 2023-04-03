Названа причина смерти жившего на улице брата Мадонны
Названа причина смерти жившего на улице старшего брата американской певицы Мадонны Энтони Чикконе. Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, родственник исполнительницы скончался в результате дыхательной недостаточности и рака горла, спровоцированного курением.
Ранее сообщалось, что исполнительница в течение многих лет оплачивала лечение брата в реабилитационном центре в Мичигане (США), прежде чем он ушел из жизни.
За последнее время Чикконе сильно похудел, питался и дышал при помощи трубок. Отмечалось, что отношения мужчины с младшей сестрой всегда были непростыми, однако исполнительница никогда не отказывалась от него.
О смерти 66-летнего Энтони Джерарда Чикконе стало известно в конце февраля. Родственник артистки жил на улице, под мостом, и страдал от алкогольной зависимости. Брат Мадонны выступал с критикой в адрес своей семьи и обвинял близких в том, что они не помогали ему.