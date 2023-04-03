Названа причина смерти жившего на улице брата Мадонны

Живший на улице брат Мадонны Энтони Чикконе умер из-за дыхательной недостаточности и рака

Названа причина смерти жившего на улице старшего брата американской певицы Мадонны Энтони Чикконе. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, родственник исполнительницы скончался в результате дыхательной недостаточности и рака горла, спровоцированного курением.

Ранее сообщалось, что исполнительница в течение многих лет оплачивала лечение брата в реабилитационном центре в Мичигане (США), прежде чем он ушел из жизни.

За последнее время Чикконе сильно похудел, питался и дышал при помощи трубок. Отмечалось, что отношения мужчины с младшей сестрой всегда были непростыми, однако исполнительница никогда не отказывалась от него.

О смерти 66-летнего Энтони Джерарда Чикконе стало известно в конце февраля. Родственник артистки жил на улице, под мостом, и страдал от алкогольной зависимости. Брат Мадонны выступал с критикой в адрес своей семьи и обвинял близких в том, что они не помогали ему.