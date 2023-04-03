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18:24, 3 апреля 2023Наука и техника

Открыт новый элемент электронной схемы

Scientific Reports: в электронной схеме впервые обнаружена меминдуктивность

Фото: Scientific Reports (2023)

Ученые Техасского университета впервые определили новый элемент электронной схемы — меминдуктор. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Элемент электронной схемы представляет собой компонент, который используются для управления электрическим током через электрическую цепь. Известны три классических элемента — резистор, конденсатор и индуктор, а также два дополнительных элемента — мемристор и мемконденсатор, реализованные в 2008 и 2019 году соответственно. Свойства двух последних зависят от предыдущих значений тока или напряжения, что известно под названием гистерезис.

Исследователи создали схему с двумя клеммами, состоящую в основном из электромагнита, взаимодействующего с парой постоянных магнитов. С помощью нее ученые смогли доказать существование кривой гистерезиса внутри индуктора, что способствует возникновению «памяти» о предыдущем состоянии компонента.

Как пишут авторы, несколько существующих физических систем, таких как плунжеры электромагнитного клапана и звуковые акустические системы, имеют сходство в принципе работы с меминдуктором и поэтому нуждаются в дальнейшем и более тщательном изучении меминдуктивных свойств.

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Александр Еникеев
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