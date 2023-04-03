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20:32, 3 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии раскрыли новые подробности о «краже века»

Власти Молдавии заявили об аресте активов на 60 миллионов долларов по делу о «краже века»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Антикоррупционная прокуратура Молдавии арестовала активы в размере более 60 миллионов долларов по делу о выводе за пределы республики примерно миллиарда долларов, которое назвали «кражей века». Об этом сообщает РИА Новости.

«Агентство по возвращению преступных активов антикоррупционной прокуратуры получило подтверждение арестов, примененных за пределами страны, в деле о банковском мошенничестве. Речь идет об активах на сумму 55,7 миллиона евро (60,6 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что была также изъята земля площадью около трех гектаров и другие активы. Как предполагается, ими владела компания, которая связана с одним из обвиняемых по делу о хищении.

Так называемая кража века произошла в сентябре 2015 года. Тогда из трех крупнейших молдавских банков вывели в офшоры миллиард долларов, в результате национальная валюта резко обесценилась на 20 процентов, а граждане страны вышли на протесты в Кишиневе. Помимо этого, в январе 2022 года в Молдавии против бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка возбудили новое дело о хищениях из банков.

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Кристина Есикова
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