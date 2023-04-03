Следователи провели работу по выяснению мотива предполагаемой убийцы Татарского

В СКР доставили предполагаемую убийцу Татарского Трепова для установления мотива

Следователи начали устанавливать мотивы предполагаемой убийцы военкора Владлена Татарского. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, с задержанной в Санкт-Петербурге Дарьей Треповой проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств и мотива преступления. Следователями будет решаться вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее 3 апреля сообщалось, что подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге. Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский